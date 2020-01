Winzerverband schlägt Schadenersatz statt Strafzölle vor

Eine Weinrebe hängt am Weinberg. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Statt der Strafzölle auf Wein sollte die Bundesregierung den USA nach einem Vorschlag des Weinbauverbands Rheinhessen eine Schadenersatzzahlung anbieten. „Die deutsche Politik sollte jetzt unkonventionelle Lösungen anstreben“, erklärte Verbandspräsident Ingo Steitz am Donnerstag.

Die Schadenersatzzahlung könnte sich an der Höhe der zu erwartenden Zölle orientieren. „Finanziert werden könnte diese aus der jährlich fließenden Dividende an die deutsche Beteiligung am Airbus-Konzern.“