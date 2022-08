Agrar : Winzer starten mit der Traubenlese: Die Ahr macht den Anfang

Bad Neuenahr-Ahrweiler Gute Qualitäten und eine voraussichtlich eher geringe Menge erwarten die Winzer in Deutschland vom 22er Jahrgang. Der Auftakt der Hauptlese an der Ahr ist auch ein Zeichen der Solidarität für die von der Flutkatastrophe heimgesuchte Region.

Nach wochenlanger Hitze und Trockenheit sind am Donnerstag an der Ahr die ersten Trauben für die 2022er Weine gelesen worden. „Ich bin auf einen sehr schönen Jahrgang gespannt“, sagte Winzer Philip Nelles im Weinberg über Heimersheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch in der Pfalz wurden am Donnerstag die ersten Frühburgunder-Trauben gelesen. Weitere der insgesamt 13 Weinanbaugebiete in Deutschland folgen in der kommenden Woche. Im vergangenen Jahr begann die Hauptweinlese nach einem Sommer mit viel Niederschlägen erst am 14. September.