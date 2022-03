Traubenernte : Winzer erzeugen fast so viel Wein und Most wie im Vorjahr

Erntehelfer schneiden Spätburgundertrauben von den Reben und sammeln diese in Leseboxen. Foto: Peter Zschunke/dpa/Archivbild

Bad Ems Die Winzer und Kellereien in Rheinland-Pfalz haben aus der Traubenernte 2021 nahezu so viel Wein und Most erzeugt wie aus den Weintrauben des Vorjahres. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Mittwoch waren es gut 5,9 Millionen Hektoliter Wein und Most - 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den zehnjährigen Mittelwert übertrafen die Betriebe damit dennoch um 1,4 Prozent.

2021 bauten sie 12 Prozent zur höchsten Qualitätsstufe Prädikatswein aus. 82 Prozent wurden zu Qualitäts- und 5 Prozent zu Landwein. Auf Weißweine entfielen laut den Statistikern 71 Prozent. Davon wurden wiederum 78 Prozent zu Qualitäts- und 16 Prozent zu Prädikatsweinen verarbeitet. Beim Rotwein wurde ein noch höherer Anteil als Qualitätswein vermarktet: 2021 waren es 94 Prozent - sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Bundesweit erzeugten die Winzerinnen und Winzer im vergangenen Jahr mit 8,45 Millionen Hektolitern eine leicht unterdurchschnittliche Menge Wein und Most. Dabei schafften die beiden größten Anbaugebiete Rheinhessen und Pfalz zusammen mehr als die Hälfte der gesamten deutschen Weinerzeugung.

© dpa-infocom, dpa:220323-99-639856/2

(dpa)