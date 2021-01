Wintersportgebiete in Rheinland-Pfalz gut besucht

Adenau/Maikammer Die Appelle der letzten Wochen scheinen zu wirken: Am Wochenende blieb der ganz große Ansturm in den Wintersportgebiete in Rheinland-Pfalz aus. Die Polizei sorgte vor Ort für Ordnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mit Kontrollen und Präsenz hat die Polizei den Andrang auf die rheinland-pfälzischen Wintersportgebiete am Wochenende in weitgehend geordnete Bahnen gelenkt. Es sei viel los gewesen, sagte ein Polizeisprecher mit Blick auf die Lage rund um die „Hohe Acht“ in der Eifel am Sonntag. Es sei aber alles geregelt verlaufen. Etwa 1500 Winterbegeisterte seien am Sonntag nach Schätzungen der Polizei vor Ort gewesen.

Wegen des Neuschnees seien am Sonntag bereits in den Morgenstunden die ersten Eifel-Wanderer und Wintersportbegeisterten unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Mayen mit. Die öffentlichen Parkplätze seien schnell ausgelastet gewesen, es sei zeitweise zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

„Die Bürger zeigten überwiegend Verständnis und Akzeptanz für die polizeilichen und ordnungsbehördlichen Maßnahmen“, teilte die Mayener Polizei mit. Im Wintersportgebiet „Arft“ sei den Beamten eine sechsköpfige Personengruppe, bestehend aus Angehörigen aus vier Haushalten aufgefallen. Dieser Verstoß gegen die Corona-Regeln werde nun vom Ordnungsamt „konsequent verfolgt“.

Am Erbeskopf, Rösterkopf und Idarkopf im Hunsrück zog die Polizei nach den Kontrollen am Sonntag eine positive Bilanz, wie ein Sprecher mitteilte. Es sei nichts Auffälliges passiert.

Die Gebiete rund um den Kalmit bei Maikammer im Kreis Südliche Weinstraße und das Edenkobener Tal waren am Sonntag „gut besucht, aber nicht überlastet“, wie ein Sprecher mitteilte.