Maue Skisaison : Nur einen Tag lief am Erbeskopf der Lift

So viel Schnee lag 2016 am Erbeskopf - genug für die Wintersportler. Der aktuelle Winter fiel indes mau aus. Foto: dpa/Harald Tittel

Thalfang Die Skisaison am Erbeskopf bei Thalfang ist beendet - nachdem die Lifte nur einen Tag in Betrieb waren. Ohne Kundschaft fehlt das Geld für dringend notwendige Reparaturen.

Mit nur einem Tag Liftbetrieb ist die Skisaison am Erbeskopf zu Ende gegangen. „Ich bin wirklich enttäuscht. Ich habe mir mehr versprochen von diesem Winter hier“, sagte am Montag der Betriebsleiter der Wintersportanlage, Klaus Hepp, am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter). Der Lift sei nur am vergangenen Freitag gelaufen: Da waren mehr als 2000 Wintersportler vor Ort, wie Hepp sagte. Das sei es aber dann auch gewesen für diesen Winter: „Der Boden wird immer wärmer. Die Saison ist beendet.“