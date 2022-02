Wintershall-Dea-Chef schockiert über Angriff auf Ukraine

Kassel Der Chef des Öl- und Gaskonzerns zeigt sich bestürzt angesichts des Konflikts. Die BASF-Mehrheitsbeteiligung ist auch an der Finanzierung der Pipeline Nord Stream 2 beteiligt. Bei einem endgültigen Aus der Gasleitung rechnet Wintershall Dea mit einer Entschädigung.

Der Chef des Öl- und Gaskonzerns Wintershall Dea zeigt sich bestürzt über den Militäreinsatz Russlands in der Ukraine. „Wir sehen diese militärische Eskalation des Konflikts mit großer Sorge und Bestürzung“, sagte Mario Mehren am Donnerstag laut einem Statement. „Es sterben Menschen. Wir sind schockiert über das, was geschieht!“ Die jüngste militärische Eskalation erschüttere auch die über Jahrzehnte aufgebaute wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa. Die Eskalation werde weitreichende Folgen haben. In welchem Ausmaß, sei noch nicht absehbar.