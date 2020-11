Wintersemester: Unis starten nahezu komplett digital

Mainz Inmitten des coronabedingten Teil-Lockdowns beginnt an den rheinland-pfälzischen Hochschulen das neue Semester. Fast alle Veranstaltungen sollen nun digital stattfinden. Zunächst hatten die Universitäten noch auf teilweise Präsenz gehofft.

Zoom statt Hörsaal: Angesichts der massiv steigenden Corona-Infektionszahlen hat das Wintersemester an rheinland-pfälzischen Universitäten am Montag nahezu vollständig digital begonnen. Präsenzveranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig sind, sollen ausgesetzt werden, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Das sei zusammen mit den Hochschulen beschlossen worden.

„Wir müssen die Anzahl der Kontakte deutlich reduzieren“, sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD). Die Entscheidung, im November auf ein Digitalangebot umzustellen, werde das Infektionsrisiko an den Universitäten und Hochschulen senken. Das Wintersemester begann an den meisten Universitäten am Montag, an Fachhochschulen waren die Studenten teilweise schon früher gestartet.

In Trier starteten nach Angaben der Universität insgesamt etwa 12 000 Studierende in das Wintersemester. Dazu gehören demnach auch etwa 1600 Studienanfänger. Die Einführungsveranstaltungen hätten in der vergangenen Woche teilweise noch in Präsenz stattfinden können, teilte die Universität mit. Ab Montag aber gilt: Was nicht vor Ort stattfinden muss, wie beispielsweise Laborpraktika, wird digital gelehrt. Vor Ort besteht laut Uni - auch bei Prüfungen - Maskenpflicht. Die Gebäude der Uni sind anders als im Frühjahr geöffnet, die Bibliothek bietet verlängerte Öffnungszeiten an.