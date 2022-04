Wintereinbruch und Hochwasser beeinträchtigen Saarland

Saarbrücken Ein Wintereinbruch hat im Saarland zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Die Polizei berichtete am Samstag von mehr als 300 Einsätzen. Zuerst sorgte Dauerregen für überschwemmte Straßen, danach stürzten durch den einsetzenden Schneefall unzählige Bäume auf Straßen, Fahrzeuge und Stromleitungen.

Die Autobahn 620 musste in Saarbrücken wegen Überflutung zwischen Luisenbrücke und Bismarckbrücke in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung dauerte nach Angaben der Polizei auch am Samstagmittag noch an. Auch einige Landstraßen seien weiterhin gesperrt.