Wintereinbruch lässt Hochwasser der Flüsse weiter sinken

Saarbrücken/Mainz Schreckensmomente in Koblenz: Das Hochwasser der Mosel umspült einen großen Kran. Eine Baufirma befürchtet einen Sturz auf Wohnhäuser.

Der Wintereinbruch hat in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu einer weiteren Entspannung der Hochwasserlage geführt. Nach Angaben des Mainzer Landesamts für Umwelt sanken die Pegelstände der Flüsse am Montag zum Teil deutlich. Der Rhein bei Koblenz hatte bereits am Sonntag mit 730 Zentimetern seinen Höchststand erreicht. In Trier an der Mosel sollte die Meldehöhe in der Nacht zum Mittwoch unterschritten werden. Auch an der Saar und der Sauer fielen die Wasserstände. Wegen der anhaltend niedrigen Temperaturen ging das Amt nicht von einem erneuten Anstieg des Wassers in dieser Woche aus.