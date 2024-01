Verkehr Winterdienst in voller Besetzung im Einsatz

Koblenz · Streuen und Räumen: Der Winterdienst in Rheinland-Pfalz ist wegen der Unwetterwarnungen in voller Besetzung im Einsatz. Alle zur Verfügung stehenden 475 Winterdienstfahrzeuge seien in Rufbereitschaft versetzt worden, teilte Franz-Josef Theis, Geschäftsführer vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mit.

17.01.2024 , 11:21 Uhr

Ein Streufahrzeug verteilt Streumittel auf der Straße. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Neben den eigenen Winterdienst-Fahrzeugen seien auch Fremdunternehmer im Einsatz. „Die Streuhallen sind gut gefüllt, so dass keine Engpässe beim Streusalz zu erwarten sind“, hieß es vom LBM. Ziel sei es, die Straßen zwischen 6 Uhr und 22 Uhr befahrbar zu machen. Dennoch appellierte der LBM an die Menschen, auf nicht zwingende Fahrten zu verzichten. Der Deutsche Wetterdienst sagte am Mittwoch für Rheinland-Pfalz Schneefall, Glatteis und gefrierenden Regen voraus. „Allgemein muss mit größeren Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr gerechnet werden“, hieß es vom Wetterdienst. © dpa-infocom, dpa:240117-99-645211/2

(dpa)