Tarife Winterdienst im Saarland von Warnstreik betroffen

Rund 100 Beschäftigte beteiligten sich am Montag an einer Kundgebung in Mainz, hieß es vom Sprecher der Gewerkschaft. Im derzeitigen Tarifkonflikt um die Einkommen der Landesbeschäftigten verlangen die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb von den Ländern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr. Im Saarland arbeiten laut dbb Saar rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Bedarf schichtweise im Winterdienst. Sie betreuen rund 1800 Kilometer Bundes- und Landesstraßen.