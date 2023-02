Soziales : „Winteraktion Saar“ erreicht Tausende Hilfsbedürftige

Saarbrücken „Niemand soll im Saarland hungern oder frieren müssen“, so lautete das Ziel der ersten „Winteraktion Saar“. Der Sozialminister zog jetzt eine erste positive Zwischenbilanz.

„Unsere Hoffnung war, dass wir am Ende eine kleine Bürgerbewegung für Solidarität im Land lostreten“, sagte Jung am Dienstag in Saarbrücken. Dies sei in einer Art und Weise gelungen, „die uns positiv überrascht und wirklich zufrieden gemacht hat mit dem vielen Engagement und Ideen, die ganz viele Menschen und Organisationen entwickelt haben“.