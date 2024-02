Klima Winter in Rheinland-Pfalz ungewöhnlich nass und warm

Auffallend war der Auswertung des DWD zufolge der rekordmilde Februar. Mit durchschnittlichen 7,0 Grad lagen die Temperaturen in diesem Wintermonat um 5,9 Grad höher als in der Referenzperiode. Besonders warm sei es am diesjährigen 15. und 16. Februar gewesen. An diesen Tagen wurden örtlich Höchstwerte von mehr als 17 Grad erreicht. Zugleich regnete es mit insgesamt 79 Litern pro Quadratmeter im Vergleich zu den durchschnittlichen 57 Litern der Referenzperiode 1961 bis 1990 besonders viel.