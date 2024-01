Erneuerbare Energien Windkraft-Ausbau hinter den Zielen: Regierung optimistisch

Die Zahl der neu in Betrieb genommenen Windenergieanlagen 2023 stieg gegenüber dem Vorjahr. Konkret waren es 33 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 139 Megawatt, wie der Bundesverband Windenergie und der Verband VDMA Power Systems am Dienstag mitteilten. Dies entspreche vier Prozent des gesamten Zubaus in Deutschland. Nach vorherigen Angaben des Energieministeriums in Mainz waren es 2022 insgesamt 18 neue Anlagen gewesen.