Ausbau erneuerbarer Energien : Mehr Windkraft fürs Saarland fordert Anke Rehlinger – Warum das für Streit in der Regierung sorgt

Saarbrücken Im Saarland bahnt sich neuer Streit um Windräder an. Die SPD will Windkraft ausbauen, andere Parteien sind dagegen. SPD-Ministerin Anke Rehlinger will konkrete Zahlen vorlegen.

Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) macht sich für einen Ausbau von Windrädern und Photovoltaikanlagen im Saarland stark. „Ich will den Anteil der erneuerbaren Energien am Strombedarf für das Saarland bis 2030 mindestens verdoppeln“, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Und zwar auf 40 Prozent. Das soll in einem Energiefahrplan festgeschrieben werden, den Rehlinger in der nächsten Woche vorstellen will. Bereits vor drei Wochen hatte sie dies in der Saarbrücker Zeitung angekündigt.