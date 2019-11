Windiges Wetter mit Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Mann geht mit einem Regenschirm über eine STraße. F. Foto: Tom Weller/dpa.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist am Donnerstag durchwachsen. Es soll den ganzen Tag bewölkt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Manchmal könne es schauerartigen Regen geben, im Mittelgebirge regne es für längere Zeit.

