Windig und glatt in Rheinland-Pfalz und Saarland

Eine dünne Schneedecke liegt auf Kiefernadeln. Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild

Offenbach Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Betroffen sei vor allem die Eifel oberhalb von 400 bis 600 Metern, in der es bis zum Vormittag bis zu 3 Zentimeter Neuschnee geben könne, teilte der DWD am Dienstagmorgen in Offenbach mit.

Im Bergland müsse mit vereinzelten Sturmböen gerechnet werden.