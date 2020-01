Wind lässt Baum abbrechen: Spaziergängerinnen verletzt

Wadern Zwei Frauen sind beim Spaziergang im Saarland durch ein herabfallendes Baumstück schwer verletzt worden. Die beiden waren laut Polizei am Dienstagvormittag in Wadern unterwegs, als durch starke Windböen das obere Stück eines Ahornbaumes mit einem Durchmesser von etwa 40 Zentimetern abbrach.

Das Baumstück stürzte sieben Meter in die Tiefe auf die Frauen. Die Jüngere der beiden, eine 65-Jährige, erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und brach sich einen Fuß. Ihre 72-jährige Begleiterin erlitt Trümmerbrüche in beiden Beinen. Sie kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Durch das abgestürzte Baumstück wurde außerdem eine Stromleitung abgerissen.