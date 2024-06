Filmemacher Wim Wenders erhält Großen Deutsch-Französischen Medienpreis

Der Filmemacher Wim Wenders (78) wird in diesem Jahr mit dem Großen Deutsch-Französischen Journalistenpreis für sein Lebenswerk geehrt. Überreicht werden soll ihm die Auszeichnung am 17. September in Paris, wie der Vorstandsvorsitzende des Preises und Intendant des Saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück, am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Die Karriere des Filmemachers sei eng mit Deutschland und Frankreich verbunden, er habe so nicht unerheblich zu einer besseren Verständigung zwischen den beiden Nationen beigetragen. Wenders ist bekannt durch Filme wie „Paris, Texas“ oder „Der Himmel über Berlin“.