Wildschwein verletzt Mann in seinem Wohnzimmer schwer

Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Nonnweiler/Wadern Ein Mann ist im Saarland in seinem Wohnzimmer von einem Wildschwein angegriffen und schwer verletzt worden. Das Tier sei am Samstag durch eine nur angelehnte Terrassentür in das Haus eingedrungen, teilte die Polizei in Wadern mit.

