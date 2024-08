Tiere Wildschwein gönnt sich Abkühlung in Pool in Lambrecht

Die Bewohner des Hauses riefen die Feuerwehr, die eine Leiter in den Pool ließ. Die Unterstützung brauchte das Wildschwein aber nicht: „Mit dem Vorderlauf hat es die Poolleiter zu fassen bekommen“, erzählte der Sprecher. „Das Wildschwein stand noch kurz im Hof und ist dann sofort wieder in den Wald gelaufen.“ Es war weg, noch bevor die Polizei ankam, wie diese in einer Mitteilung schrieb: „Weder das Tier, noch der Pool kamen bei dem Vorfall zu Schaden.“