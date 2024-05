Landkreis Vulkaneifel Wildschwein auf Bundesstraße unterwegs

In Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) hat ein Wildschwein auf der Bundesstraße 410 für Aufruhr und Stau gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lief das Tier in der Nacht auf Dienstag die Straße entlang und ließ keine Autos vorbei. Autofahrer berichteten laut Polizei, dass das Tier jedes Mal den Fahrstreifen gewechselt habe, wenn sie an ihm vorbeifahren wollten.