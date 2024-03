Kirche Wiesemann: „Sagen wir „Nein!“ zu Hass, Uneinigkeit und Gewalt“

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat in seiner Osterbotschaft zum „Widerstand gegen das Unheil in der Welt“ aufgerufen. „Stehen wir auf für Menschenwürde und Demokratie, für Friede und Gerechtigkeit, für Solidarität und Versöhnung“, appellierte Wiesemann in einem Beitrag für die Kirchenzeitung „der pilger“. Es sei Auftrag für Christinnen und Christen, aufzustehen gegen alle Stimmen des Hasses und der Gewalt. „Lassen wir durch unser entschiedenes „Nein!“ zu Hass, Uneinigkeit und Gewalt inmitten der Welt etwas aufleuchten vom österlichen Morgenlicht Jesu Christi.“