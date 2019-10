Wiederholungstäter mit Waffen erwischt

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Ein 34-Jähriger, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen Waffenbesitzes vorlag, ist der Polizei in Burbach (Saarbrücken) mit einem Butterflymesser ins Netz gegangen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag wurde der Mann am frühen Donnerstagmorgen in einer Verkehrskontrolle überprüft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa