Katastrophe Wiederherstellung der Ahr wird wissenschaftlich begleitet

Einst sei die Ahr aufgrund der Artenvielfalt ein Vorzeigegewässer in Rheinland-Pfalz gewesen. Bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 starben in Rheinland-Pfalz mindestens 136 Menschen. Hunderte Menschen wurden verletzt. „Uferzonen wurden verwüstet, Biotope zerstört, Fauna und Flora des Flusses wurden stark in Mitleidenschaft gezogen“, teilte Eder mit.