Hochwasser : Wiederaufbau nach Flut dauert Jahre: Trauer nicht vergessen

Nürburgring Rund 65.000 Menschen waren von der Flutkatastrophe vor einem Jahr betroffen. Die versprochene unbürokratische Hilfe geht vielen zu langsam. Eine Zwischenbilanz.

Mehr als eine halbe Milliarde Euro Wiederaufbauhilfe sind ein knappes Jahr seit der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz bewilligt. „Auch wir wollen, dass die Flutbetroffenen an das Geld kommen, das sie zum Wiederaufbau brauchen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montagabend bei einer Diskussionsveranstaltung mit rund 130 Betroffenen und Beteiligten des Wiederaufbaus auf dem Nürburgring. Deswegen werde die Unterstützung bei der Antragstellung intensiviert; außer mit Telefon-Hotlines und Info-Points nun auch mit Hausbesuchen, so Dreyer. Der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern ist für Rheinland-Pfalz mit 15 Milliarden Euro ausgestattet.

Alle kleinen Kinder könnten wieder in Kitas gehen, an einigen Standorten würden dafür Container genutzt, so Dreyer. Alle Schulen würden wieder an ihrem Standort betrieben, mit Ausnahme der beiden Förderschulen und der Grundschule Dernau. Diese Grundschule zieht in den Sommerferien in Container in Dernau-Marienthal. Auch für die beiden Förderschulen wird im kommenden Schuljahr eine vorübergehende Container-Lösung fertiggestellt. Fünf Krankenhäuser und zwei Rehakliniken wurden bei der Sturzflut beschädigt. Sie werden instandgesetzt - ausgenommen das Krankenhaus Trier-Ehrang, dessen Träger sich dagegen entschieden habe.