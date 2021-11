Wieder Züge im Ahrtal unterwegs: „Signal der Hoffnung“

Remagen Ganze Bahnsteige und Gleise wurden einfach weggespült. Die Hochwasserkatastrophe hat auch bei der Ahrtalbahn schwere Schäden hinterlassen. Nun fahren wieder Züge - allerdings noch nicht wieder auf der gesamten Strecke.

Um 14.10 Uhr setzt sich der Zug im Bahnhof Remagen langsam in Bewegung. Mit prominenten Gästen wie dem geschäftsführenden Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Malu Dreyer (SPD) und Ronald Pofalla vom Vorstand der Deutschen Bahn an Bord fährt er durchs Ahrtal. Beim Blick aus dem Fenster sind immer noch die Hinterlassenschaften der verheerenden Flutkatastrophe vor vier Monaten zu sehen: weggespülte Straßen, Berge von Schutt, Haufen von Sperrmüll. Ein Baggerfahrer winkt, vielleicht, weil er hier so lange keinen Zug mehr gesehen hat.