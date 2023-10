DFB-Pokal Wieder volles Haus: FCK fordert Köln im DFB-Pokal

Vor erneut 49.327 Zuschauern empfängt der 1. FC Kaiserslautern am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) in der zweiten Runde des DFB-Pokals den 1. FC Köln. Das Fritz-Walter-Stadion ist damit zum zweiten Mal nach dem 3:3 am Samstag gegen den Hamburger SV binnen vier Tagen restlos ausverkauft. „Es macht uns sehr stolz, dass unsere Spiele so begehrt sind. Das ist eine gewisse Anerkennung für die gezeigten Leistungen und für die Mannschaft auch ein unheimlicher Motivationsschub. Den werden wir auch am Dienstagabend brauchen“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Montag.