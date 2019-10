Wieder Sperrungen am Wiesbadener Kreuz

Wiesbaden Die Autobahn 66 wird am Wiesbadener Kreuz wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Von der Maßnahme vom Freitagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 4 Uhr, sei die Autobahn in Richtung Wiesbaden betroffen, teilte die Verkehrsbehörde Hessen Mobil am Freitag mit.

