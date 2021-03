Wieder mehr Unterricht in Klassenräumen

Saarbrücken Seit Montag gelten im Saarland leichte Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Es gehen wieder mehr Schüler in die Schulen. Und privat sind wieder mehr Kontakte möglich.

Drei Wochen nach den Grundschulen sind auch weiterführende Schulen im Saarland mit ersten Jahrgangsstufen in den Wechselunterricht gestartet. Seit Montag heißt es für rund 15 000 Schüler der fünften und der sechsten Klassen: Zumindest zeitweise gibt es wieder Unterricht vor Ort in der Schule. Der Start in den Wechselbetrieb an Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und Förderschulen sei gut verlaufen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Montag in Saarbrücken.