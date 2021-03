Corona-Lage an der Grenze : Inzidenzwert wieder über 300

Metz Trotz Patientenverlegungen sind die Intensivstationen in Moselle bald überlastet

In der vergangenen Woche sind jeden Tag zwei Intensivpatienten aus dem Département Moselle nach Nancy oder ins Elsass verlegt worden. „Und trotzdem stehen unsere Intensivstationen kurz vor der Überlastung“, sagte am Dienstag Lamia Himer von der regionalen Gesundheitsbehörde ARS vor Journalisten. Demnach sind 93 Prozent der Intensivbetten belegt, 60 Prozent der Patienten dort werden aufgrund einer Corona-Erkrankung behandelt. Darüber hinaus werden zurzeit 615 Covid-Patienten stationär, aber auch einer normalen Station behandelt. Und die Situation könnte sich in den nächsten Tagen noch verschärfen, denn die Zahl der Neuinfektionen nimmt wieder schneller zu. Zurzeit liegt der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage) bei 302. Die britische Virusmutation hat in Moselle die Oberhand genommen. Sie ist für 48 Prozent der neuen Fälle verantwortlich, gefolgt von der südafrikanischen Variante (37 Prozent). Die Positivitätsrate bleibt mit 4,7 Prozent relativ niedrig. „Das erklärt sich aber auch durch die vielen Tests, zu denen Pendler nach Deutschland verpflichtet sind“, sagte Präfekt Laurent Touvet.