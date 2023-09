Brauchtum Wieder Fastnachtsumzug der rheinischen Schwesterstädte

Ludwigshafen/Mannheim · Nach vier Jahren soll es 2024 wieder einen gemeinsamen Fasnachtsumzug der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim geben. Die Narren richteten ihr Spektakel vor der Pandemie im Wechsel diesseits und jenseits des Rheins aus - am Sonntag, dem 11. Februar 2024, sei die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz an der Reihe, teilte die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom am Freitag mit.

29.09.2023, 12:52 Uhr

Ein Clown mit Schirmchen grüsst während des Fastnachtsumzug 2018 in Ludwigshafen mit "Ahoi". Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

2021, 2022 und 2023 war der Umzug ausgefallen. „Ja, der Umzug wird stattfinden, auch wenn die Finanzierung noch nicht final abgeschlossen ist“, sagte Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. „Wir haben bereits deutliche Zusagen von Sponsoren und sind deshalb zuversichtlich, auch die fehlende Summe zu akquirieren, wir sind dazu noch mit etlichen Sponsoren im Gespräch.“ Ziel sei es, den Umzug ohne zusätzliche Mittel der Stadt Ludwigshafen zu organisieren. Der närrische Lindwurm soll 2024 über eine neue Strecke entlang des Rheins führen und am Platz der Deutschen Einheit enden. „Wir wollen gemeinsam ein großes närrisches Fest feiern“, sagte Christoph Heller, Präsident des Großen Rats der Ludwigshafener Karneval-Vereine. © dpa-infocom, dpa:230929-99-380191/2

(dpa)