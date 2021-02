Wieder Erstimpfungen in den Impfzentren - über 7000 Menschen

Mainz In den 31 Impfzentren des Landes werden auch über 80-Jährige wieder gegen Corona geimpft. Die aufgrund von Impfstoffmangel erzwungene Pause ist vorbei.

Die Corona-Schutzimpfungen in den Impfzentren in Rheinland-Pfalz gehen nach drei Wochen Pause weiter: Die wegen Lieferschwierigkeiten des Bundes verschobenen Termine seien fortgesetzt und gleich am Aschermittwoch mehr als 7000 Menschen geimpft worden, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit. Ende März sollen fast zehn Prozent der Rheinland-Pfälzer zumindest eine Spritze bekommen haben. Inzwischen habe es auch in allen 474 Altenpflegeeinrichtungen die ersten Spritzen gegeben.