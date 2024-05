Wahlkampf Wie Parteien in Rheinland-Pfalz soziale Medien nutzen

Vor wenigen Wochen hat Instagram in Deutschland die Reichweite politischer Inhalte beschränkt. „Wir werden dir proaktiv keine Inhalte zum Thema Politik empfehlen, die in den Bereichen mit Empfehlungen auf Instagram und Threads angezeigt werden“, teilte das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Das heißt: Wer noch Empfehlungen für politische Beiträge erhalten möchte, muss das in seinen persönlichen Einstellungen extra auswählen.