Rheinland-Pfalz Wie läuft der digitale Unterricht an den Schulen?

„Wir haben WLAN in unseren Schulen, aber ehrlich gesagt, es ist oft ein Glücksspiel“, klagte Landesschülervertreter Pascal Groothuis. In manchen Schulen gebe es akzeptable Internetanbindung mit 100 Megabit pro Sekunde. „Anderswo ist das WLAN so schnell wie eine Schnecke im Winterschlaf.“ Wenn zu viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig online seien, breche die Verbindung ab. „Es ist an der Zeit, unsere WLAN-Infrastruktur in den Schulen auf das Niveau des 21. Jahrhunderts zu bringen.“