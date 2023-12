Arbeitsagentur Wie hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entwickelt?

Mainz · Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur wird an diesem Dienstag (14 Uhr) eine Bilanz zur Entwicklung des rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktes im Jahr 2023 vorlegen. Behörden-Chefin Heidrun Schulz will bei dem Treffen in Mainz auch über die Lage der geflüchteten Menschen am Arbeitsmarkt und das Thema Bürgergeld sprechen.

11.12.2023 , 17:40 Uhr

"Agentur für Arbeit" hängt über dem Eingang der Bundesagentur. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im November waren in Rheinland-Pfalz etwas mehr Arbeitslose gezählt worden. Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren zum Stichtag 13. November im Land 111.500 Frauen und Männer ohne Job. Das waren 400 Menschen oder 0,3 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 9100 arbeitslose Menschen oder 8,9 Prozent mehr gezählt. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 4,9 Prozent. © dpa-infocom, dpa:231211-99-259312/2

(dpa)