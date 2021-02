Wie geht es mit den Corona-Einschränkungen weiter?

Saarbrücken Ob und wie der Lockdown im Saarland verlängert wird: Das entscheidet sich an diesem Mittwoch (ab 14.00 Uhr) bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Saarland Regierungschef Tobias Hans (CDU) hat sich im Vorfeld gegen voreilige Lockerungen ausgesprochen.

Der Lockdown würde ohne eine Verlängerung am 14. Februar auslaufen. Bei den Beratungen soll es laut Hans zudem um einen Perspektivplan für die kommenden Monate gehen. Bundesweit sinken die Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag am Dienstag laut Robert Koch-Institut (Stand 8.25 Uhr) bundesweit unter der Schwelle von 75. Im Saarland betrug dieser Wert 110.