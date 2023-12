Gesundheit Widerspruchslösung bei Organspenden: Dreyer für neuen Anlauf

Fast alle Länder in Europa mit hohem Organspendenaufkommen hätten die Widerspruchslösung als Grundlage eingeführt. „Die Bundesrepublik Deutschland würde mit der Einführung der Widerspruchslösung eine wesentliche Grundlage dafür legen, zu den in der Organspende erfolgreichen Ländern in Europa aufzuschließen und die Versorgung der Bevölkerung entscheidend zu verbessern“, sagte Dreyer.