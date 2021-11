Nasses Wochenende : Graues Herbstwetter über das Wochenenede im Saarland erwartet

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz Auf die Saarländer kommt ein verregnetes Wochenende zu. Am heutigen Donnerstag könnte ab und an allerdings auch ab und an die Sonne durchkommen.

Die Menschen im Saarland müssen in den kommenden Tagen mit vielen Wolken und zeitweise leichtem Regen rechnen. Die Sonne zeigt sich nur selten. Überwiegend gebe es graues und trübes Herbstwetter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Lediglich am Donnerstag könne es im Tagesverlauf vorübergehend auflockern und es bleibe niederschlagsfrei. Meist sei es allerdings stark bewölkt bei Temperaturen von maximal acht bis elf Grad.