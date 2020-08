Wetteraussichten : Hitze kommt im Saarland zurück

Strohballen liegen auf einem Acker bei Bornich in der Mittagshitze. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Offenbach/Saarbrücken Die nächsten beiden Tage werden wieder hochsommerlich. Auch nachts ist kaum Abkühlung zu spüren. Die gibt es erst wieder am Wochenende.

Nach einem sommerlichen Mittwoch kommt in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Hitze zurück. Am Donnerstag klettern dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge die Temperaturen auf bis zu 33 Grad. Auch die Nacht wird wieder tropisch warm mit bis zu 22 Grad. Mit diesen Tipps überstehen Sie die Hitze problemlos.