Wettervorhersage für das Saarland : Nach Schauern am Freitag: Wie verregnet wird das Wochenende?

Mainz/Saarbrücken Am heutigen Freitag bleibt es unbeständig. Regen und sogar Hagel sind möglich. Doch wie verregnet wird das Wochenende?

Anfangs wechselhaft, am Sonntag spätsommerlich: So wird das Wetter am Wochenende im Saarland. Am Freitag sei es mit Schauern und örtlich starken Gewittern noch unbeständig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Lokal sei ab dem Mittag auch Starkregen und Hagel möglich - bei Temperaturen von maximal 20 bis 25 Grad.