Wettervorhersage : Nasses und frostiges Wochenende im Saarland erwartet

Offenbach Das Wochenende im Saarland wird regnerisch und kalt. Auf Schnee können sich allerdings die Menschen in den höheren Lagen freuen.

Zum Wochenende erwartet die Menschen im Saarland stellenweise Schnee. Ab Freitagnachmittag kann es in der Westeifel und in höheren Lagen bereits schneien, später zieht der Schnee Richtung Osten weiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Abend kann es demnach vor allem oberhalb von 300 Metern zu Schneefall kommen. In der Nacht kann es gebietsweise immer wieder zu Frost kommen.