Unwetterpotenzial : Wetterdienst: Gewitter im Westen wohl regional begrenzt

Offenbach Keine schönen Aussichten für das bevorstehende Wochenende: Am Wochenende könnte es wieder kräftige Niederschläge und Gewitter geben.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Samstag in den Hochwasser-Katastrophengebieten erneut mit Gewittern. Allerdings bleibe die Regenmenge wohl meist unterhalb der Warnschwelle, wie der Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach berichtete. Für präzisere Aussagen über betroffenen Orte und die Intensität der Niederschläge sei es noch zu früh.