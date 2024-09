Wetterbericht Wetterumschwung in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland deutlich kühler werden. Am Sonntag erwarten Meteorologen vereinzelte Schauer und Gewitter mit örtlichem Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vielerorts soll es aber auch trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad, in der Eifel teils nur bei 20 Grad. In der Nacht zum Montag sind gebietsweise schauerartiger Regen oder Schauer sowie einzelne Gewitter möglich.