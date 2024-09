Wetterprognose Wetterumschwung bringt Regen und Wind

Nach einem spätsommerlichen Wochenende erhält der Herbst Einzug in Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Schon am Sonntagabend ziehen von Südwesten dichtere Wolken heran, aus denen erste Schauer fallen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Montag ist es bewölkt, zeitweise gehen Regenschauer nieder. Es wird nur noch zwischen 18 und 21 Grad warm, in höheren Lagen bleibt es bei 16 Grad.