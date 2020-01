Wetterprognose: Temperaturen im zweistelligen Bereich, Regen

Ein Regentropfen perlt an einem Blütenblatt herunter. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Offenbach Milde Meeresluft sorgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland für teils zweistellige Temperaturen in den kommenden Tagen. Dabei wird es voraussichtlich auch immer mal wieder nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Dienstagvormittag sei lokal mit leichtem Regen oder Sprühregen zu rechnen, der vor allem im Bergland gefrieren und dann für rutschige Passagen sorgen könne. Im Laufe des Nachmittags soll es aber weitgehend trocken bleiben. Bei Temperaturen bis acht Grad, in Hochlagen bis drei Grad bestehe dann keine Glättegefahr mehr.