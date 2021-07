Wetterlage entspannt sich: Nur noch vereinzelt Starkregen

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz/Essen Nach heftigem Starkregen in den vergangenen Tagen entspannt sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es bleibt aber wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte.

Am Freitag müsse weiter mit örtlichen Gewittern mit Starkregen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel und stürmischen Böen gerechnet werden. Für den Südosten schloss die Meteorologin heftigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht aus. Dann seien auch lokale Überschwemmungen wieder möglich. Die Höchstwerte erreichen 21 bis 25 Grad.

Das Wochenende wird zunehmend heiter: Der Samstag startet laut der Vorhersage zunächst bewölkt, aber ohne Regen. Im Laufe des Tages lockert der Himmel auf und die Temperaturen steigen auf maximal 27 Grad an. Einzelne Schauer am Nachmittag sind laut der Meteorologin in Richtung Pfalz allerdings nicht auszuschließen.

Am Sonntag kratzt das Thermometer dann an der 30-Grad-Marke. Bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad scheint häufig die Sonne. Laut DWD soll es niederschlagsfrei bleiben.