Wetterextreme machen Bauern zunehmend Sorgen

Ein Wolkengebilde reicht bis zum Erdboden. Foto: Bernd März/Archivbild.

Mainz Nach einer noch befriedigenden Ernte der Wintergerste erwarten die Bauern in Rheinhessen und der Pfalz eine unterdurchschnittliche Ernte von Weizen und anderen später reifenden Getreidesorten. Die starke Hitze im Juni habe die zunächst positiven Ertragserwartungen „in der Sonne dahinschmelzen lassen“, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, am Dienstag auf einem Hof in Ober-Olm (Kreis Mainz-Bingen).

Der Tornado am Freitag in der Pfalz mit Schäden im Bereich von Hunderttausenden Euro im Weinbau zeige deutlich, „dass das Wetter immer problematischer, immer unberechenbarer wird“.