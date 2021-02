Wetterdienst warnt vor gefährlichem Glatteis auf den Straßen

Ein Pkw währt in den Morgenstunden bei Glatteis und Nebel über eine Straße. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Aktuell

Offenbach Autofahrer müssen sich ab Sonntagvormittag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf glatte Straßen einstellen. Vor allem für die Eifel und den Westerwald sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag gefrierenden Regen und gefährliches Glatteis vorher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Süden der Region lockert es hingegen leicht auf. Die neue Woche bringt dann weitere Schneefälle - es wird allerdings besonders nachts knackig kalt: In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen den Angaben zufolge auf bis minus zehn Grad zurück.