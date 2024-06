Wetter Wetterdienst: Gewitter und teils Starkregen am Wochenende

Am Wochenende soll es in Rheinland-Pfalz teils Gewitter und Starkregen geben. Am Samstag wird es zunächst heiß, später ziehen örtliche Schauer und Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. In der Nacht zum Sonntag erwartet der DWD teils schwere Gewitter mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Hagel und orkanartige Böen. Maximal erreichen die Temperaturen 25 bis 29 Grad, am Oberrhein 32 Grad. Am Freitag wird es den Meteorologen zufolge maximal 23 bis 28 Grad warm. Im Tagesverlauf zeigt sich häufig die Sonne.